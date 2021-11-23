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«Челси» хочет продлить контракт с Маунтом

Действующее соглашение английского футболистом с клубом истекает 30 июня 2024 года.
23 ноября 2021 11:38
автор: Владислав Корегин

Руководство «Челси» намерено в ближайшее время подписать новый контракт с атакующим полузащитником команды Мэйсоном Маунтом.

По информации Football Insider, «аристократы» хотят сохранить английского футболиста в своем составе на фоне слухов об интересе к игроку со стороны «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала». Отмечается, что 22-летний хавбек вскоре должен подписать долгосрочное соглашение с клубом.

Напомним, Маунт является воспитанником академии «Челси». За взрослую команду он отыграл 121 матч, забил 20 голов и отдал 17 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2024 года.

В составе сборной Англии хавбек провел 26 встреч (4 гола). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

источник: Football Insider
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