Властимил Петржела: Надежда на евровесну у «Зенита» есть, но точно не в Лиге чемпионов

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы петербургского клуба набрать очки в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

Отметим, что игра с участием сине-бело-голубых состоится сегодня, 23 ноября, в Швеции. Начало встречи – в 23:00 мск. Во втором туре российская команда дома разгромили своего соперника со счетом 4:0.

– «Зениту» уже надо думать о Лиге Европы – уверен, из группы ЛЧ они не выйдут и об этом турнире можно забыть. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы отобрать очки у «Мальме». Это будет очень тяжело сделать на выезде. Я думаю, «Зенит» возьмет сегодня максимум одно очко и сможет выйти с третьего места. Так что надежда на евровесну есть, но точно не в ЛЧ – «Зенит» абсолютно не соответствуют уровню этого турнира, – цитирует Петржелу Sport24.

На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице группы H, набрав три очка. «Мальме» располагается на четвертой строчке (0 очков). В параллельной игре пятого тура идущий вторым «Челси» на своем поле встретится с лидером квартета – «Ювентусом».