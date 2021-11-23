«Динамо» объявило о продлении контракта с Ордецом

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что центральный защитник Иван Ордец продлил контракт с московской командой.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего украинца с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2024 года. При этом в контракте футболиста был прописан пункт о возможном продлении трудового сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, Ордец защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 64 матча, забив пять голов. Ранее в своей карьере игрок выступал за донецкий «Шахтер» и «Мариуполь».

За сборную Украины футболист отыграл 12 встреч (1 гол).