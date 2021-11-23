Португалец Диаш рассудит матч между «Локомотивом» и «Лацио» в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» в Москве сыграет против «Лацио».

Отмечается, что главным арбитром предстоящей встречи был назначен Артур Диаш. Помощниками 42-летнего специалиста станут его помощники – Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный рефери – Угу Мигел. Отвечать за работу VAR будут Жоау Пиньейру и его ассистент Тьягу Мартинш. Добавим, что вся судейская бригада представляет Португалию.

Игра между «Локомотивом» и «Лацио» состоится 25 ноября. Начало – в 20:45 мск. В данный момент железнодорожники занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Римляне идут на второй строчке с пятью очками.

В матче второго тура подопечные Маурицио Сарри обыграли московскую команду в столице Италии со счетом 2:0.