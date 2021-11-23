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Российская бригада арбитров во главе с Ивановым обслужит матч «Рапид» – «Вест Хэм» в Лиге Европы

Встреча между австрийской и английской командами запланирована на 25 ноября.
23 ноября 2021 13:12
автор: Владислав Корегин

Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» – «Вест Хэм».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, предстоящую встречу рассудит бригада арбитров из России. Помощниками Иванова станут Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный рефери – Владислав Безбородов. На VAR будут работать Виталий Мешков и его ассистент Владимир Москалев.

Напомним, что игра с участием «Рапида» и «Вест Хэма» пройдет 25 ноября в Вене. Начало – в 20:45 мск. В данный момент лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 10 очков. Команда Дэвида Мойеса уже гарантировала себе выход в плей-офф соревнований. «Рапид» идет четвертым (3 очка).

источник: UEFA (УЕФА)
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