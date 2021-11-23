Месси выделил главных фаворитов Лиги чемпионов нынешнего сезона

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси назвал главных фаворитов на завоевание Лиги чемпионов текущего сезона.

«Все говорят, что ПСЖ - главный фаворит Лиги чемпионов. Не стану отрицать, что на бумаге мы являемся одним из главных претендентов на победу. Но нам еще предстоит развиваться, чтобы стать по-настоящему сильной командой.

«Ливерпуль» сейчас очень хорош. Он снова тот «Ливерпуль», который когда-то выигрывал Лигу чемпионов. Также есть «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал Мадрид», «Атлетико». Есть много команд, которые могут побороться за нынешнюю Лигу чемпионов», - цитирует слова Месси Marca.

Напомним, «ПСЖ» выступает в одной группе Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», «Брюгге» и «РБ Лейпциг». После четырех туров подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место с 8-ю баллами. Следующий матч в квартете парижане проведут на выезде против «горожан».