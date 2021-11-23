Тедеско посетит матч «Спартака» против «Наполи» в Лиге Европы

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско будет присутствовать на домашнем матче московской команды с «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

По информации портала «Метарейтинг», 36-летний немец запланировал свою поездку в Москву, чтобы посетить игру красно-белых, которая состоится 24 ноября. Отмечается, что специалист станет гостем встречи с участием другой столичной команды – «Локомотива». 25 ноября железнодорожники на своем поле сыграют с «Лацио».

Напомним, Тедеско покинул «Спартак» в конце мая этого года. При нем клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам прошедшего сезона.