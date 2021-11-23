Ольга Смородская: Если Миранчук останется в «Аталанте», дальше будет только хуже

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением по поводу перспективе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Ранее появилась информация, что руководство «бергамасков» не планирует продавать 26-летнего футболиста ближайшей зимой. В итальянской команде довольны трансфером хавбека.

– Мы всего не знаем. Может и агент недоговаривать. Однако мне очевидно, что Алексею там плохо. Ему надо уходить как можно скорее. Если он останется в «Аталанте», дальше будет только хуже. «Зенит»? Отличный вариант, почему бы не перейти. И игровая практика появится, и проблем языковых не будет», – цитирует Смородскую «РБ-Спорт».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах клуба во всех турнирах, отдав один результативный пас. При этом он лишь два раза выходил в стартовом составе «бергамасков».