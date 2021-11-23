Хачатурянц подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с арабским фондом по поводу продажи клуба

Избранный президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о переговорах между «Спартаком» и арабским фондом «Mubadala».

Напомним, в начале ноября этого года в российских СМИ появилась информация о том, что руководство красно-белых заинтересовано в продаже 20% акций клуба компании City Football Group, принадлежащей королевской семье Абу-Даби. Данная организация является владельцем «Манчестер Сити».

– Вопрос предоставления налоговых льгот – серьезный вопрос обсуждения, он связан напрямую с инвесторами. Мы хотим видеть западных инвесторов в лиге, хотим увеличивать количество частного капитала в клубах. Надеюсь, что переговоры «Спартака» с арабским фондом «Mubadala» пройдут благоприятно и этот проект сложится успешно не только для «Спартака», но и для всего российского футбола, – цитирует Хачатурянца РБК.

Добавим, что ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ушел от ответа на вопрос о покупке клуба шейхами из ОАЭ.

После 15 сыгранных туров подопечные Руя Витории занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет шесть очков.