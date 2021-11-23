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Инсинье не сможет сыграть против «Спартака» из-за проблем с коленом

Матч состоится 24 ноября.
23 ноября 2021 14:29
автор: Александр Бойченко

Полузащитник итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье не сможет сыграть в пятом туре Лиги Европы против «Спартака» из-за проблем с коленом, сообщает официальный сайт клуба.

Помимо Инсинье итальянцы потеряли полузащитника Замбо-Ангисса, нападающего Виктора Осимхена, а также находящихся на самоизоляции из-за коронавируса Алессандро Дзаноли и Маттео Политано.

Кроме того, под вопросом участие в матче полузащитника Адама Унаса.

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.

источник: ФК «Наполи»
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