Инсинье не сможет сыграть против «Спартака» из-за проблем с коленом

Полузащитник итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье не сможет сыграть в пятом туре Лиги Европы против «Спартака» из-за проблем с коленом, сообщает официальный сайт клуба.

Помимо Инсинье итальянцы потеряли полузащитника Замбо-Ангисса, нападающего Виктора Осимхена, а также находящихся на самоизоляции из-за коронавируса Алессандро Дзаноли и Маттео Политано.

Кроме того, под вопросом участие в матче полузащитника Адама Унаса.

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.