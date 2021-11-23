Рамос включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос включен в заявку парижан на матч пятого тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Игра состоится завтра, 24 ноября, и начнется в 23:00 мск.
Последний раз Серхио Рамос играл 5 мая в майке «Реала» в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:2).
Напомним, «ПСЖ» выступает в одной группе Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», «Брюгге» и «РБ Лейпциг». После четырех туров подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место с 8-ю баллами. Следующий матч в квартете парижане проведут на выезде против «горожан».
Le groupe parisien pour #MCIPSG ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2021
🏆 @ChampionsLeague
источник: ФК «ПСЖ»