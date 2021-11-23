Спалетти - о матче со «Спартаком» : Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти заявил, что его команда хочет решить вопрос выхода из группы в матче с красно-белыми. Игра пройдет 24 ноября на «Открытии Банк Арена».

«Трудности помогают становиться лучше, добиваться высоких целей, которые мы перед собой ставим. Мы выиграли, но знали, что будут поражения и травмы.

Мы не хотим откладывать вопрос с выходом в следующий раунд, мы хотим решить его прямо сейчас. Что касается Мертенса, то он отличный игрок, который есть в нашем составе, который готов нам помочь», - рассказывает Спаллетти «Чемпионату».

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.