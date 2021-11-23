Месси рассказал, скучает ли он по дуэлям с Роналду в Ла Лиге

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вспомнил противостояния с лидером «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, когда они вместе выступали в одной лиге.

— Прошло много времени с тех пор, как мы перестали выступать в одной лиге. Мы соревновались индивидуально и командами, ведя борьбу за одни и те же цели. Это был очень красивый период для нас, а также для фанатов, потому что им он очень понравился. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола, — приводит слова Месси Marca.

В минувшее летнее трансферное окно Месси сменил «Барселону» на «ПСЖ», а Роналду перебрался из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 годы.