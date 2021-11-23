Александр Кержаков - о Карпине: Он прямолинейный и честный перед всеми

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Валерий Карпин положительно оценил нового наставника национальной сборной Валерия Карпина, под руководством которого Россия отправилась в стыковые матчи за право выйти на ЧМ-2022.

«Мне нравится, во-первых, что сборная добивается результата сейчас. Во-вторых, мне нравится сам Карпин как личность, как он себя ведёт как тренер. То есть то, чего он хочет добиться, он понимает. Он не боится признавать своих ошибок, он не боится быть откровенным, не боится быть прямолинейным. Он честный перед всеми», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.