Каррера - о шансах «Спартака» с «Наполи»: Важны в первую очередь командные действия

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие шансы есть у красно-белых в домашнем матче против «Наполи». Игра состоится 24 ноября.

«Я считаю, что «Спартак» может обыграть «Наполи», как они это сделали в первом матче. В обороне нужно быть особенно осторожным, ведь атака «Наполи» очень грозна, даже с потерей ключевых игроков. В первую очередь важны командные действия, с их помощью можно сразиться с таким противником», - приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.