Украинский тренер «Шерифа» Вернидуб – о работе в России: Никогда бы этого не сделал

Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб признался, что он бы никогда не возглавил российский клуб, так как он родился на Украине.

«Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю», – приводит слова Вернидуба youtube-канал Нобеля Арустамяна.

Напомним, после четырех туров в Лиге чемпионов «Шериф» идет на третьем месте в группе с шестью очками. Следующий матч молдавская команда проведет против «Реала» дома.