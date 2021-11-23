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Украинский тренер «Шерифа» Вернидуб – о работе в России: Никогда бы этого не сделал

Вернидуб возглавляет «Шериф».
23 ноября 2021 16:09
автор: Александр Бойченко

Украинский тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб признался, что он бы никогда не возглавил российский клуб, так как он родился на Украине.

«Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Еще с 2013–2014 года – нет. Это мое право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. А эта страна дала мне все то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я ее очень сильно люблю», – приводит слова Вернидуба youtube-канал Нобеля Арустамяна.

Напомним, после четырех туров в Лиге чемпионов «Шериф» идет на третьем месте в группе с шестью очками. Следующий матч молдавская команда проведет против «Реала» дома.

источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
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