ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Урала» Иванов – о Шатове: Олег знает, что для него двери в клуб всегда открыты

Шатов приостановил футбольную карьеру в возрасте 31 года.
23 ноября 2021 16:20
автор: Александр Бойченко

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бывший полузащитник сборной России Олег Шатов всегда может вернуться в клуб и поехать с ним на сборы. Шатов является воспитанником уральского клуба, он приостановил карьеру в 31 год.

«Если серьезно он всегда хотел дома закончить. Олег знает, что для него двери «Урала» открыты и его всегда здесь ждут. Я никогда его не заставлял переходить куда-то, он сам строил свою судьбу, выбирал агентов и клубы.

Если он будет у нас в «Урале» отлично. Его все любят, помнят, знают. Олег наш воспитанник, дошедший до сборной. Нам даже не надо его звать, он сам все знает может набрать в любой момент и поехать на сборы с нами», приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, Шатов заявил, что сейчас в его жизни сложный период, а также имеются проблемы со здоровьем, в связи с чем он и принял такое решение.

В текущем сезоне РПЛ Олег провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года"Спартак" крупно проиграл "Йокериту"ЦСКА выиграл у СКА в армейском дербиВедущая Тригубчак искупалась голышомОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Модель с пятым размером груди показала фото без лифчика
Назначение Зубова — это нормально. Но с тренерской чехардой в нашем хоккее пора заканчивать
В российском хоккее с последних пор ни один месяц не обходится без сенсационных кадровых перестановок. Не успели пережить Кубок Карьяла, который начинал в роли главного Олег Браташ, а заканчивал Сергей Зубов, как эту рокировочку сделали официальной. Зубов теперь новый главный тренер молодежки.
Недельный «Джекпот» достиг 5 млн, Entain инвестирует в Эстонию, звезды «Челси» снялись в рекламе Parimatch
Обзор новостей букмекерского рынка.
Зидан — в Париж, Почеттино — в Манчестер? Почему суперкомбинация от «МЮ» и «ПСЖ» выгодна всем
Зинедин Зидан может сменить на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, а тот уже видит себя в «Манчестер Юнайтед». И это не фантастика, а реальность.
Трое россиян против 14 датчан! Расклады на BLAST Premier Fall Final 2021 по CS:GO
24 — 28 ноября в датской столице пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 425 тысяч долларов.
Икарди, Стерлинг и даже Азар! Букмекеры оценили вероятность зимних суперпокупок «Ньюкасла»
«Ньюкасл» пока стоит на вылет из АПЛ, однако преисполнен грандиозных планов. Эксперты Sky Bet выставили коэффициенты на переходы в управляемый арабскими шейхами клуб-нувориш в ближайшее трансферное окно многих футбольных суперзвезд.
Теперь в российском футболе балом правят колумбийцы! Видеосаммари первого круга РПЛ
Приводим главные итоги 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Год Gambit в CS:GO продолжается! Есть девятый триумф — теперь в Будапеште, а в декабре — еще два старта
2021 год складывается фантастически успешно для российской киберспортивной команды Gambit Esports.
«Спартак» отправил сам себя в нокаут: московская акция устрашения финнов провалилась с треском
Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» спартаковцы начали с побоища «два на два», но сделали себе хуже, пропустив три шайбы в первом периоде и разгромно проиграв матч (1:6).
Карпину дали семь суток, Хачатурянцу — пять лет. В Москве прошло собрание клубов РПЛ
На повестке дня были выборы нового главы Российской Премьер-Лиги и перенос 22-го тура чемпионата в интересах сборной.
Судьба Витории, Фукс-Оксимирон и Карпин-Электроник в обзоре мемов
Главные футбольные события российского и европейского уик-энда в картинках и фразочках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика