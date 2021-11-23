Президент «Урала» Иванов – о Шатове: Олег знает, что для него двери в клуб всегда открыты

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что бывший полузащитник сборной России Олег Шатов всегда может вернуться в клуб и поехать с ним на сборы. Шатов является воспитанником уральского клуба, он приостановил карьеру в 31 год.

«Если серьезно – он всегда хотел дома закончить. Олег знает, что для него двери «Урала» открыты и его всегда здесь ждут. Я никогда его не заставлял переходить куда-то, он сам строил свою судьбу, выбирал агентов и клубы.

Если он будет у нас в «Урале» – отлично. Его все любят, помнят, знают. Олег – наш воспитанник, дошедший до сборной. Нам даже не надо его звать, он сам все знает – может набрать в любой момент и поехать на сборы с нами», – приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, Шатов заявил, что сейчас в его жизни сложный период, а также имеются проблемы со здоровьем, в связи с чем он и принял такое решение.

В текущем сезоне РПЛ Олег провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.