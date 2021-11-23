Витория – об игре с «Наполи»: «Спартак» ждет матч с сильным соперником, но мы готовы к игре

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги Европы с «Наполи». Игра пройдет на «Открытии Банк Арена» и состоится завтра, 24 ноября.

«Что касается состояния, то результат в последней игре не самый лучший, но мы готовы к игре и хотим показать хороший ответ.

Прежде всего, нас ждет сильный соперник. Это первая команда Италии. Играют очень серьезно, игра будет сложной. С другой стороны, Лига Европы – один из сильнейших турниров. Нам нужно быть собранными и сосредоточенными», – передает слова Витории «Чемпионат».

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.