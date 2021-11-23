Юрий Семин: Если Миранчук уверен в себе, то надо оставаться в «Аталанте», если нет - уходить

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением насчет положения Алексея Миранчука в «Аталанте». Футболист практически не выходит на поле в последних матчах «бергамасков».

– Решение должен принять сам Алексей. Он лучше всех знает, надо ли ему уходить. Миранчук находится внутри команды: тренируется, работает. Если уверен в себе, то надо оставаться, если нет, нужно уходить. Никто в этой ситуации не может указать ему правильный путь. Это сложно, я не знаю, что Алексею делать, – отметил Семин «РБ-Спорт».

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл лишь в шести матчах «Аталанты», при этом не отметившись результативными действиями. В Лиге чемпионом на счету хавбека две игры и один ассист.