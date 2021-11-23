Валуев - о FAN ID: У меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев не считает введение FAN ID для посещения спортивных мероприятий проблемой для болельщиков.

«Нормально отношусь к этой инициативе. В нашей стране уже отрабатывали систему FAN ID на больших соревнованиях по типу футбольного чемпионата мира. Паспорт болельщика — хорошая история, которая заодно отсечет всяких идиотов.

У меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол. За границей же ходят, а там есть паспорт болельщика. Людям это не мешают ярко болеть и заполнять стадионы под завязку. Менталитет? Придется тогда с ним работать», — сказал Валуев Sport24.

Напомним, законопроект о введении системы FAN ID - обязательной идентификации участников соревнований и болельщиков на аренах уже прошел первое чтение в Государственной думе РФ. Авторы инициативы надеются, что закон будет принят до Нового года.