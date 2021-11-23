Форвард «Рубина» Игнатьев не считает ошибкой переход в клуб из «Краснодара»

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев не считает ошибкой в своей карьере переход в эту команду из «Краснодара». Форвард является воспитанником «быков».

«Я не считаю это ошибкой, я считаю это жизненным опытом! Что в будущем, я уверен, мне поможет! В понимании различных ситуаций и принятии дальнейших решений», - написал футболист в своем Instagram.

На счету Игнатьева семь проведенных игр в РПЛ в нынешнем сезоне, однако он не сумел отметиться результативными действиями. В прошлом сезоне в 17 играх внутреннего чемпионата он дважды забил и ассистировал.