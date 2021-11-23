Вечеслав Малафеев: Шансы на выход из группы у «Зенита» еще остаются

Экс-голкипер «Зенита» Вечеслав Малафеев высказался о шансах сине-бело-голубых против «Мальме». Игра состоится в Швеции и начнется в 23:00 мск.

«Думаю, «Зенит» сегодня должен одержать победу. Матч не будет легким — мне кажется, «Мальме» упрется и не допустит большого количества забитых мячей.

Гипотетически шансы на выход из группы у «Зенита» есть, сохранились. Мы будем до последнего в это верить, надо играть, бороться. Конечно, все намного сложнее: не все зависит только от «Зенита». Но нужно сделать все возможное, показать свой максимум, а там пусть будет как будет», — сказал Малафеев Sport24.

На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице группы H, набрав три очка. «Мальме» располагается на четвертой строчке (0 очков). В параллельной игре пятого тура идущий вторым «Челси» на своем поле встретится с лидером квартета – «Ювентусом».