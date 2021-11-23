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Хендрикс тренируется в общей группе «Спартака»

Полузащитник может выйти на поле в матче с «Наполи».
23 ноября 2021 18:16
автор: Александр Бойченко

Голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс принимал участие в тренировке красно-белых перед матчем с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы.

У полузащитника было воспаление ахиллова сухожилия.

В нынешнем сезоне он семь раз выходил на поле в футболке «Спартака», получив две желтые карточки.

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.

источник: ФК «Спартак»
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