Хендрикс тренируется в общей группе «Спартака»

Голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс принимал участие в тренировке красно-белых перед матчем с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы.

У полузащитника было воспаление ахиллова сухожилия.

В нынешнем сезоне он семь раз выходил на поле в футболке «Спартака», получив две желтые карточки.

Напомним, игра «Спартак» – «Наполи» состоится 24 ноября. Начало – в 18:30 мск. В данный момент красно-белые располагаются на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. В свою очередь, неаполитанцы лидируют с семью набранными очками в активе.

В матче второго тура, который прошел 30 сентября, подопечные Руя Витории обыграли своего соперника в Неаполе со счетом 3:2.