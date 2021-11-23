Футболист «Наполи» - о матче со «Спартаком»: Мы будем играть на победу, хотим выйти в плей-офф ЛЕ

Защитник «Наполи» Жуан Жесус заявил, что его команда собирается обыграть «Спартак» в Москве в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Завтра мы будем играть на победу. Знаем, что будет холодно, но мы привыкнем к климату. У нас отсутствуют некоторые футболисты, но те, кто выйдет на поле, будут готовы. У «Наполи» конкурентоспособный состав. Мы хотим правильно отреагировать после матча на «Сан-Сиро» и квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы», - приводит слова футболиста RT, ссылаясь на пресс-службу итальянского клуба.

Напомним, что в воскресенье «Наполи» потерпел первое поражение в серии А, уступив «Интеру» (2:3).

Добавим, что перед игрой Лиги Европы неаполитанцы лидируют в группе С, набрав 7 очков после четырех матчей, красно-белые за тот же промежуток добыли 4 очка и замыкают квартет.