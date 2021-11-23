Александр Кержаков: В России сейчас нет футболистов уровня Аршавина

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков считает, что на данный момент в российской лиге нет футболистов уровня Андрея Аршавина, который завершил свою карьеру в 2019 году.

«По факту нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, такой уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд.

Опять же, я могу ошибаться, но потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38-39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ, – сказал Кержаков «50 вопросов. Спорт».

Значительную часть своей карьеры Аршавин отыграл в «Зените». За сине-бело-голубых он провел 374 игры, в которых забил 78 голов и отдал 106 передач. Последним клубом в карьере экс-футболиста был «Кайрат». В настоящее время Аршавин является спортивным директором академии «Зенита».