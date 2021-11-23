Молодежка «Зенита» обыграла на выезде «Мальме» в Лиге чемпионов

23 ноября в Мальме прошел матч пятого тура молодежной Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом». Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 3:1.

Голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Сандрачук (60-я минута), Рони Михайловский (66) и Кирилл Хвастухин (87). Две голевые передачи оформил Евгений Ким. У шведской команды отличился Аугуст Карлин на 78-й минуте с одиннадцатиметровой отметки.

По итогам пяти туров на счету «Зенита» шесть баллов, у «Мальме» одно очко. Следующий матч шведская команда проведет на выезде против «Ювентуса», а сине-бело-голубые примут «Челси».