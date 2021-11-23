«Точку можно превратить в многоточие». Кержаков уверен, что Дзюба может вернуться в сборную России

Главный тренер «Нижнего Новгорода», а также бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что Артем Дзюба может вернуться в национальную команду при Валерии Карпине.

«Хотя Валерий Георгиевич Карпин сказал, что это точка, но всё может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон. Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие», - приводит RT слова Кержакова, сказанные в интервью онлайн-сервису PREMIER.

Карпин включал Дзюбу в расширенной список сборной России на матчи октября, но форвард заранее отказался от вызова, сославшись на неподходящую форму. В ноябре бывшего капитана национальной команды уже не было в списке вызванных футболистов, а Карпин на пресс-конференции рассказал, что поставил точку в этом вопросе.