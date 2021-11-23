Киевское «Динамо» вышло в плей-офф молодежной Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» в домашнем матче пятого тура молодежной Лиги чемпионов победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1.
У клуба из столицы Украины забивали хавбеки Александр Яцык (7-я минута) и Владимир Бражко (69).
У немецкой команды в компенсированные ко второму тайму время отличился полузащитник Бенджамин Дибрани.
Таким образом, «Динамо» набрало 13 очков и за тур до финиша группового этапа обеспечило себе выход в плей-офф, «Бавария», потерпев поражение в первых пяти играх, потеряла на это все шансы.
источник: «Советский спорт»