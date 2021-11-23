ЭСК РФС признала ошибочным решение Кукуляка не удалять Зайнутдинова в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала решение главного арбитра Евгения Кукуляка ошибочным в отношении полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова не удалять игрока за удар соперника коленом по голове.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, вступив в единоборство за верховой мяч с соперником в высоком прыжке на скорости, совершил контакт коленом в голову соперника.

Это может поставить под угрозу безопасность соперника с возможностью нанести ему серьезную травму головы. Игрок ЦСКА хорошо видит своего соперника и ничего не предпринял, чтобы избежать этого контакта в голову», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Матч между командами завершился со счетом 4:1 в пользу «Сочи».