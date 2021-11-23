«Динамо» Киев - «Бавария»: Экс-форвард ЦСКА Шкурин в старте киевлян

23 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионов в группе E между «Динамо» Киев и «Баварией. Команды огласили стартовые составы на эту игру.
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Заьарный, Буяльский, Сирота, Кендзера, Шкурин.
«Бавария»: Нойер, Павар, Дэвис, Куасси, Эрнадес, Толиссо, Мюллер, Горецка, Коман, Сане, Левандовски.
Отметим, что перед матчем «Бавария» находится на первом месте в таблице, набрав максимальное количество очков (12), в активе подопечных Мирча Луческу один балл и последнее место в квартете.
источник: «Советский спорт»