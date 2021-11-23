Гендиректор «Рубина» - об итогах первого круга: У Слуцкого полный карт-бланш

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов остался доволен результатами клуба по итогам первой половины розыгрыша РПЛ. Сейчас команда располагается на восьмом месте с 22-я очками.

«Да, доволен итогами первого круга. Всегда хочется большего, но я доволен. В принципе, эти промежуточные итоги укладываются в нашу стратегию на этот год.

Безусловно, у Леонида Викторовича полный карт-бланш, конечно, к нему полное доверие», — приводит слова Сайманова «РИА Спорт».

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году, подписав контракт на пять лет. Под его руководством команда сыграла 60 матчей, в которых 27 одержала победу, 19 раз потерпела поражение и 14 раз сыграла вничью. В прошлом сезоне наставник вывел клуб в Лигу Конференций, но не смог пройти квалификационный барьер, уступив польскому «Ракуву» по сумме двух матчей.