Маурисио Почеттино - о слухах про уход из «ПСЖ»: Я счастлив в Париже

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, что он счастлив во французском клубе и никуда не собирается уходить в ближайшее время.

«Я чувствую себя хорошо в Париже. Я прекрасно понимаю, что всю свою жизнь как игрок или тренер сталкивался с такими ситуациями. Что-то происходит вокруг - это не моя ответственность. На ваш вопрос могу только ответить: я счастлив в Париже», - цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» покинул норвежский специалист Уле-Гуннер Сульшер. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» занимает Майкл Каррик.