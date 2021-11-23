«Не могу этого представить»: Аршавин - о вызове Дзюбы в сборную России

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился своим мнением о том, вызовет ли еще главный тренер сборной России Валерий Карпин нападающего питерцев Артема Дзюбу в национальную команду.

«Может быть, его и не хватило в плане характера. Но если люди решили, что они не будут работать, даже не стоит это обсуждать. Сборной больше не хватило мастерства, нежели характера. До этого момента они не могли договориться. Если договорятся, дай бог. Честно, я не могу представить, что Карпин вызовет Дзюбу еще раз», - приводит слова Аршавина Sport24.ru.

Напомним, в последний раз Карпин включал форварда в расширенный список кандидатов в сборную перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022, однако Дзюба сам отказался от вызова, сославшись на плохие кондиции.

По словам обеих сторон, старые конфликты между ними забыты.