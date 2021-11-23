Месси - об игре «Роналду» за «Манчестер Юнайтед»: Он впечатляюще адаптировался

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об игре Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» — очень сильная команда с отличными футболистами. Роналду уже знал клуб, но это было на другом этапе. Сейчас он впечатляюще адаптировался. С самого начала он, как обычно, забивал голы и не испытывал проблем с адаптацией», - приводит слова Месси RT, ссылаясь на Marca.

Роналду забил девять голов в 13 играх за «МЮ», тогда как Месси, перейдя в «ПСЖ», отличился четыре раза в девяти играх.