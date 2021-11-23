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«Зенит» и «Мальме» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Команды проведут предпоследнюю игру группового этапа
23 ноября 2021 21:52
автор: Александр Шульгин

«Зенит» и «Мальме» назвали составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Левицки (к), Пенья, Чолак, Ахмедходжич, Бирманчевич, Инносент, Брорссон.

Запасные: Эллькоп, Диавара, Ракип, Ульссон, Абубакари, Гваргис, Налич, Нильсен, Эйле, Бьорквист, Нанаси.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Ловрен (к), Вендел, Малком, Клаудиньо, Караваев, Дзюба, Ракицкий.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

Напомним, матч пройдет в Швеции. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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