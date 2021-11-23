«Зенит» и «Мальме» назвали составы на матч Лиги чемпионов

«Зенит» и «Мальме» назвали составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Левицки (к), Пенья, Чолак, Ахмедходжич, Бирманчевич, Инносент, Брорссон.
Запасные: Эллькоп, Диавара, Ракип, Ульссон, Абубакари, Гваргис, Налич, Нильсен, Эйле, Бьорквист, Нанаси.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Ловрен (к), Вендел, Малком, Клаудиньо, Караваев, Дзюба, Ракицкий.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кузяев, Мостовой, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.
Напомним, матч пройдет в Швеции. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.
источник: UEFA (УЕФА)