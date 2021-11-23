Фанат «Лиона» получил условный срок за попадание бутылкой в капитана «Марселя» Пайета

Фанат «Лиона», запустивший бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета, получил шесть месяцев тюрьмы условно.

Как сообщает RMC Sport, согласно решению суда, болельщик также выплатит символическую компенсацию в размере одного евро самому пострадавшему, его клубу и Лиге 1. Также горе-зритель отстранен от посещения домашних матчей своей команды на пять лет.

Напомним, 22 ноября на второй минуте матча французского чемпионата между «Лионом » и «Марселем» фанат хозяев бросил с трибуны бутылку с водой, угодившую в готовившегося подавать угловой Пайета. Форвард получил ушиб, а главный арбитр встречи принял решение увести команды с поля.

«Лион» также получил наказание за необеспечение порядка на трибунах: следующую домашнюю игру против «Реймса» клуб проведет без зрителей.