Киевское «Динамо» дома проиграло «Баварии» и лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома проиграло мюнхенской «Баварии» и лишилось шансов на выход в 1/8 финала турнира.

Уже на 15-й встречи счет открыл Роберт Левандовски. За три минуты до перерыва Кингсли Коман удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма полузащитник хозяев Денис Гармаш после красивой комбинации один мяч отыграл, однако большего киевлянам добиться не удалось.

«Бавария» набрала 15 очков, для нее этот матч ничего не решал - мюнхенцы не только досрочно вышли в плей-офф, но и сделали это с первого места.

У «Динамо» осталось одно очко, подопечные Мирчи Луческу занимают последнюю строчку в турнирной таблице группы Е. Украинская команда лишилась шансов на продолжение борьбы в турнире, однако еще может попасть в Лигу Европы. Для этого «Барселона» сегодня должна победить «Бенфику», а в последнем туре киевляне обязаны и сами разобраться с португальской командой в гостях. Первый матч между командами в столице Украины завершился безголевой ничьей.

Лига чемпионов

Группа Е

5-й тур

«Динамо» (Киев, Украина) - «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 1:2 (0:2)

Голы: Гармаш, 70 - Левандовски, 15; Коман, 42.