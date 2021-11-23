«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в Лиге чемпионов благодаря голам Роналду и Санчо

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил»Вильярреал» со счетом 2:0.

Первый гол на 78-й минуте забил нападающий английской команды Криштиану Роналду, а в конце основного времени отличился Джейдон Санчо.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали десять очков и вышли из группы, в которой лидируют, «подводная лодка» пока находится на втором месте с семью очками, но может отдать его сегодня «Аталанте» (5 очков).

8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».

Лига чемпионов

Группа F

5-й тур

«Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 2:0 (0:0)

Голы: Роналду, 78, Санчо, 90