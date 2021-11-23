ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тен Хаг опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»

Английский клуб продолжает поиски наставника
23 ноября 2021 23:38
автор: Александр Шульгин

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед».

«Я занят в «Аяксе». Никто со мной не связывался из Англии, могу вас заверить. Я хочу выигрывать титулы с «Аяксом», - приводит слова специалиста De Telegraaf.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что голландец уже побеседовал с руководством манкунианцев и изложил боссам свое видение развития клуба.

Напомним, после разгромного поражения от «Уотфорда» со счетом 1:4 в рамках АПЛ в минувшие выходные норвежский наставник Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку со своего поста. После 12 туров «МЮ» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

источник: De Telegraaf
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Почему летит подвеска автомобиля и как продлить ей жизнь - только действенные советыМосковское "Динамо" победило "Куньлунь Ред Стар"Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" победить "Баффало"Это пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Сбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛ
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Назначение Зубова — это нормально. Но с тренерской чехардой в нашем хоккее пора заканчивать
В российском хоккее с последних пор ни один месяц не обходится без сенсационных кадровых перестановок. Не успели пережить Кубок Карьяла, который начинал в роли главного Олег Браташ, а заканчивал Сергей Зубов, как эту рокировочку сделали официальной. Зубов теперь новый главный тренер молодежки.
Недельный «Джекпот» достиг 5 млн, Entain инвестирует в Эстонию, звезды «Челси» снялись в рекламе Parimatch
Обзор новостей букмекерского рынка.
Зидан — в Париж, Почеттино — в Манчестер? Почему суперкомбинация от «МЮ» и «ПСЖ» выгодна всем
Зинедин Зидан может сменить на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, а тот уже видит себя в «Манчестер Юнайтед». И это не фантастика, а реальность.
Трое россиян против 14 датчан! Расклады на BLAST Premier Fall Final 2021 по CS:GO
24 — 28 ноября в датской столице пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 425 тысяч долларов.
Икарди, Стерлинг и даже Азар! Букмекеры оценили вероятность зимних суперпокупок «Ньюкасла»
«Ньюкасл» пока стоит на вылет из АПЛ, однако преисполнен грандиозных планов. Эксперты Sky Bet выставили коэффициенты на переходы в управляемый арабскими шейхами клуб-нувориш в ближайшее трансферное окно многих футбольных суперзвезд.
Теперь в российском футболе балом правят колумбийцы! Видеосаммари первого круга РПЛ
Приводим главные итоги 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Год Gambit в CS:GO продолжается! Есть девятый триумф — теперь в Будапеште, а в декабре — еще два старта
2021 год складывается фантастически успешно для российской киберспортивной команды Gambit Esports.
«Спартак» отправил сам себя в нокаут: московская акция устрашения финнов провалилась с треском
Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» спартаковцы начали с побоища «два на два», но сделали себе хуже, пропустив три шайбы в первом периоде и разгромно проиграв матч (1:6).
Карпину дали семь суток, Хачатурянцу — пять лет. В Москве прошло собрание клубов РПЛ
На повестке дня были выборы нового главы Российской Премьер-Лиги и перенос 22-го тура чемпионата в интересах сборной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика