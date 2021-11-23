Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед».

«Я занят в «Аяксе». Никто со мной не связывался из Англии, могу вас заверить. Я хочу выигрывать титулы с «Аяксом», - приводит слова специалиста De Telegraaf.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что голландец уже побеседовал с руководством манкунианцев и изложил боссам свое видение развития клуба.

Напомним, после разгромного поражения от «Уотфорда» со счетом 1:4 в рамках АПЛ в минувшие выходные норвежский наставник Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку со своего поста. После 12 туров «МЮ» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.