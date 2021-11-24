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«Челси» разгромил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Игра прошла в Англии.
«Челси» разгромил «Ювентус» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
24 ноября 2021 00:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Челси"

«Челси» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Ювентус» со счетом 4:0.

В составе «синих» забивали защитники Трево Чалоба (25-я минута) и Рис Джеймс (56), а также хавбек Каллум Хадсон Одои (58) и нападающий Тимо Вернер (90+5).

Таким образом, «Челси» и «Ювентус» теперь имеют по 12 очков, обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Английский клуб занимает первое место в группе по личным встречам.

8 декабря «Челси» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», а «Ювентус» примет на своем поле «Мальме».

Лига чемпионов

Группа Н

5-й тур

«Челси» (Англия) - «Ювентус» (Италия) - 4:0 (1:0)

Голы: Чалоба, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл (Аспиликуэта, 71), Жоржиньо (Сауль, 76), Канте (Лофтус-Чик, 37), Зиеш, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Рабьо, Локателли (Артур, 67), Бентанкур (Дибала, 59), Куадрадо (де Винтер, 81), Мората (Кин, 67), Кьеза (Кулусевски, 80).

Предупреждение: Куадрадо, 23.

источник: «Советский спорт»
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