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«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в Лигу Европы

Команда Сергея Семака стала недосягаемой для скандинавов
«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и вышел в Лигу Европы
24 ноября 2021 00:55
автор: Александр Шульгин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях сыграл вничью со шведским «Мальме» и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте забил норвежский нападающий хозяев Серен Риекс. Этот гол стал первым для скандинавского клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Гости отыгрались в добавленное арбитром время - второй в этом матче пенальти реализовал Ярослав Ракицкий.

Первая попытка на 49-й минуте была у Артема Дзюбы: голкипер «Мальме» Юхан Далин в своей штрафной сбил Вендела, однако форвард не смог переиграть вратаря с «точки». На 86-й минуте «Зенит» остался вдесятером - вторую желтую карточку получил Дмитрий Чистяков, однако питерцы смогли отыграться и гарантировать себе третье место и путевку в Лигу Европы.

Шведы набрали свое второе очко и остались на последней позиции.

В последнем туре «Зенит» дома примет «Челси», «Мальме» отправится на выезд в Турин. Поединки не будут иметь турнирного значения.

Лига чемпионов
Группа Н
5-й тур
«Мальме» (Швеция) - «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 1:1 (1:0)
Голы: Риекс, 28 - Ракицкий, 90 (с пенальти)
«Мальме»: Далин, Ларссон, Мойсандер, Рикс, Левицки (к), Пенья (Ракип, 78), Чолак, Ахмедходжич, Бирманчевич (Ольссон, 68), Инносент, Брорссон.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Ловрен (к) (Ерохин, 46), Вендел, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46), Караваев, Дзюба, Ракицкий.
Судья: Андрис Трейманис (Латвия)
Предупреждения: Далин, 50; Ахмедходжич, 57; Мойсандер, 74; Риекс, 90 - Клаудиньо, 36; Вендел, 55; Чистяков, 62; 86.
Удаление: Чистяков, 86.
Незабитый пенальти: Дзюба, 53 (вратарь).

источник: «Советский спорт»
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