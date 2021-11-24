«Лилль» одержал победу над «Зальцбургом» и вышел на первое место в группе

23 ноября состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Зальцбургом». Победу в игре праздновали футболисты французской команды со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Джонатан Дэвид на 31-й минуте.

Отметим, что благодаря этой победе «Лилль» вышел на первое место в квартете, имея в активе восемь баллов. Австрийцы расположились на второй строчке с семью очками.

Заключительный матч в своей группе «доги» проведут против «Вольфсбурга», а «Зальцбург» примет «Севилью».

Лига чемпионов

Группа G

5-й тур

«Лилль» (Франция) - «Зальцбург» (Австрия) 1:0

Голы: Дэвид 31

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Тиагу Джало, Рейнилду, Языджи, Шека, Саншеш, Веа, Йылмаз (Онана, 70), Дэвид, Бамба.

«Ред Булл»: Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Сучич (Капальдо, 59), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Адейеми, Шешко (Адаму, 59).

Предупреждения:

Кристенсен (8), Тиагу Джало (14), Зайвальд (35), Шека (67).