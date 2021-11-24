«Севилья» обыграла «Вольфсбург» в Испании

23 ноября состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов между «Севильей» и «Вольфсбургом». Хозяева смогли минимально победить дома 2:0.

Первый гол в матче забил Жоан Жордан с передачи Ракитича на 13-й минуте, точку в игре поставил Мир с передачи Окампоса на 97-й минуте.

Отметим, что благодаря этой победе «Севилья» набрала шесть баллов в группе, в то время, как у «волков» осталось пять очков.

В заключительном матче группы «Севилья» отправится в гости к «Зальцбургу», а «Вольфсбург» сыграет с «Лиллем».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа G

«Севилья» (Испания) - «Вольфсбург» (Германия) 2:0

Голы: Жордан 13, Мир 97

«Севилья»: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Фернандо, Жордан (Дилэйни, 82), Гомес (Оливер Торрес, 80), Окампос, Мунир (Рафа Мир, 80).

«Вольфсбург»: Перван, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 75), Гилавоги, Арнольд, Вранкс (Лукебакио, 75), Баку (Мбабу, 75), Герхардт (Филипп, 66), Вегорст, Нмеча.

Предупреждения:

Фернандо (37), Гилавоги (52), Арнольд (82).