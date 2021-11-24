«Янг Бойз» и «Аталанта» не выявили победителя, забив шесть мячей на двоих

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Теозон Сибачо, Винсент Сьерро и Сильван Хефти. Гости ответили голами Дувана Сапаты, Хосе Паломино и Луиса Муриэля. Отметим, что за десять минут до конца матча счет был 2:1 в пользу итальянцев, однако в оставшееся время команды забили три мяча на двоих.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.

Таким образом, «Янг Бойз» одержали свою первую победу и набрали четыре очка. За тур до конца команда занимает последнее место в группе, однако отстает от идущего вторым «Вильярреала» на три очка. Бергамаски с шестью очками расположились на третьей строчке. Выход в плей-офф себе гарантировал только лидирующий «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов

Группа F

5-й тур

«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) - «Аталанта» (Бергамо, Италия) - 3:3 (1:1).

Голы: Сибачо, 39; Сьерро, 80; Хефти, 84 - Сапата, 10; Паломино, 51; Муриэль, 88.