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«Янг Бойз» и «Аталанта» не выявили победителя, забив шесть мячей на двоих

Все команды квартета F претендуют на выход из группы
24 ноября 2021 01:07
автор: Александр Шульгин

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Теозон Сибачо, Винсент Сьерро и Сильван Хефти. Гости ответили голами Дувана Сапаты, Хосе Паломино и Луиса Муриэля. Отметим, что за десять минут до конца матча счет был 2:1 в пользу итальянцев, однако в оставшееся время команды забили три мяча на двоих.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук весь матч просидел на скамейке запасных.

Таким образом, «Янг Бойз» одержали свою первую победу и набрали четыре очка. За тур до конца команда занимает последнее место в группе, однако отстает от идущего вторым «Вильярреала» на три очка. Бергамаски с шестью очками расположились на третьей строчке. Выход в плей-офф себе гарантировал только лидирующий «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов
Группа F
5-й тур
«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) - «Аталанта» (Бергамо, Италия) - 3:3 (1:1).
Голы: Сибачо, 39; Сьерро, 80; Хефти, 84 - Сапата, 10; Паломино, 51; Муриэль, 88.

источник: «Советский спорт»
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