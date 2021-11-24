Бумаль тренируется индивидуально после конфликта с Кержаковым

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Петрус Бумаль переведен на индивидуальные тренировки после конфликта с главным тренером команды Александром Кержаковым.

Напомним, футболист был удален в конце первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Зенита», после чего у него состоялся разговор на повышенных тонах с наставником. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», игрок уже извинился перед специалистом.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Зенита». После первого круга чемпионата России нижегородцы с 14 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.