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Бумаль тренируется индивидуально после конфликта с Кержаковым

Футболист был удален в матче с «Зенитом»
24 ноября 2021 08:33
автор: Александр Шульгин

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Петрус Бумаль переведен на индивидуальные тренировки после конфликта с главным тренером команды Александром Кержаковым.

Напомним, футболист был удален в конце первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Зенита», после чего у него состоялся разговор на повышенных тонах с наставником. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», игрок уже извинился перед специалистом.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Зенита». После первого круга чемпионата России нижегородцы с 14 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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