Стало известно, зачем Тедеско приехал в Москву

СМИ узнали цель визита бывшего главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско в российскую столицу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», немцу необходимо уладить различные налоговые формальности, касающиеся периода его работы в России. Кроме того, Тедеско планирует посетить обе встречи российских клубов в Лиге Европы: «Спартак» - «Наполи» в среду и «Локомотив» - «Лацио» в четверг.

Напомним, что в прошлом сезоне красно-белые под руководством Тедеско завоевали серебряные медали чемпионата России и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Фамилия Доменико и сейчас часто всплывает при обсуждении возможных преемников Руя Витории на посту наставника москвичей.