Куртуа назвал причину, по которой ФИФА не включил его в число соискателей премии лучшему вратарю

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, почему ФИФА не включил его в список кандидатов на премию лучшему вратарю.

«Ситуация меня не удивляет. Наверное, это произошло из-за некоторых моих высказываний в прошлом месяце. Я уверен только в том, что хочу помогать своему клубу, это самое главное.

Не хочу больше говорить об этом, я не знаю, кто принимает решения. В списке замечательные вратари, награду возьмёт лучший», - приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, претензии вратаря к руководству ФИФА и УЕФА сводились к тому, что организации увеличивают количество турниров и игр в сезоне, не заботясь о здоровье футболистов.

В список номинантов на премию лучшему вратарю вошли бразилец Алиссон Беккер (»Ливерпуль»), сенегалец Эдуард Менди (»Челси»), немец Мануэль Нойер (»Бавария») и итальянец Джанлуиджи Доннарумма (»ПСЖ»).