Автор гола в ворота «Зенита» раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов

Норвежский нападающий «Мальме» Серен Риекс прокомментировал судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
«Я буду осторожно говорить. Это не пенальти, но арбитр подумал иначе. Это тяжело», - приводит слова футболиста Expressen.
Риекс открыл счет в игре на 28-й минуте и был признан лучшим игроком встречи.
Напомним, на 90-й минуте матча главный судья Андрис Трейманис назначил 11-метровый удар в ворота шведской команды, посчитав, что в штрафной хозяев было нарушение против Артема Дзюбы. Для этого рефери понадобился видеоповтор.
Пенальти реализовал Ярослав Ракицкий, принеся петербуржцам ничью (1:1) и место в плей-офф Лиги Европы.
источник: Expressen