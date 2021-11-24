Ловрен считает ошибкой назначение пенальти в ворота «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен считает ошибочным решение главного арбитра встречи против «Мальме» в Лиге чемпионов назначить пенальти в ворота соперника на последней минуте встречи.

«Я согласен с представителями «Мальме», назначение пенальти было ошибкой.

Я был в такой же ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как прыгать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя.

Это было хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня уровень судейства был слишком низким», - приводит слова Ловрена Aftonbladet со ссылкой на C More.

Напомним, на 90-й минуте матча главный судья Андрис Трейманис назначил 11-метровый удар в ворота шведской команды, посчитав, что в штрафной хозяев было нарушение против Артема Дзюбы. Для этого рефери понадобился видеоповтор.

Пенальти реализовал Ярослав Ракицкий, принеся петербуржцам ничью (1:1) и место в плей-офф Лиги Европы.