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Ловрен считает ошибкой назначение пенальти в ворота «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Хорват согласился с игроками соперника, что нарушение против Артема Дзюбы не тянуло на назначение 11-метрового
24 ноября 2021 10:32
автор: Александр Шульгин

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен считает ошибочным решение главного арбитра встречи против «Мальме» в Лиге чемпионов назначить пенальти в ворота соперника на последней минуте встречи.

«Я согласен с представителями «Мальме», назначение пенальти было ошибкой.

Я был в такой же ситуации на чемпионате Европы. Не знаю, как прыгать защитнику в такой ситуации. Ты не можешь прыгать с опущенными руками, вы должны защищать себя.

Это было хорошее решение для нас, но я думаю, что сегодня уровень судейства был слишком низким», - приводит слова Ловрена Aftonbladet со ссылкой на C More.

Напомним, на 90-й минуте матча главный судья Андрис Трейманис назначил 11-метровый удар в ворота шведской команды, посчитав, что в штрафной хозяев было нарушение против Артема Дзюбы. Для этого рефери понадобился видеоповтор.

Пенальти реализовал Ярослав Ракицкий, принеся петербуржцам ничью (1:1) и место в плей-офф Лиги Европы.

источник: Aftonbladet
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