«Этот «Наполи» можно спокойно обыгрывать»: Калиниченко оценил шансы «Спартака» в игре с итальянцами

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи команды против итальянского «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Я не жду, что «Спартак» будет играть в такой же открытый футбол, как с «Лестером», вернее, хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что футболисты «Наполи» могут создать много проблем обороне «Спартака», если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре

Думаю, «Спартаку» по силам попасть в весеннюю часть еврокубков, даже в случае поражения от «Наполи». Если завтра «Легия» проиграет «Лестеру», можно будет на выезде обыграть «Легию» и выйти в Лигу конференций. Но этот «Наполи» можно спокойно обыграть и дальше бороться за путевку в плей-офф Лиги Европы», - приводит слова Калиниченко ТАСС.

Напомним, после четырех туров красно-белые с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу группы С. «Наполи», имея на три очка больше, возглавляет квартет.

Начало встречи в 18.30 по московскому времени.

В последнем матче «Спартак» на выезде сыграет против польской «Легии».